Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

21. juunist 29. juunini võivad meie vabariigi elanikud tutvuda ukraina rahva rikka ja omanäolise kultuuriga. Kontserdid ja esinemised toimuvad vabariigi kontserdisaalides, kultuurimajades, kolhooside, sovhooside ja tööstusettevõtete klubides. Ekraanile tulevad vennasvabariigi filmid. Avatakse näitusi. Eesti ja ukraina rahvast seovad ammune sõprus ja vendlus. Juba Kodusõja aastail said Ukrainas lahinguis valgekaartlaste vastu kuulsaks eesti punaste küttide polgud, õlg õla kõrval kodumaa kõigi rahvastega võitlesid ukrainlased ja eestlased Suure Isamaasõja aastail. Sõjajärgseil aastail abistasid Ukraina NSV ja Eesti NSV rahvad rahvamajanduse taastamisel. Ühises peres täidavad nad seatud grandioosseid ülesandeid, ehitavad kommunistlikku ühiskonda meie maal. Heldelt avavad meie maa rahvad oma kultuurivaramud vennasrahvastele. Mõndagi on teineteisele jagada ka Ukraina NSV ja Eesti NSV vormilt rahvuslikul ja sisult sotsialistlikul kultuuril. Ukraina sõbrad on meile demonstreerinud oma kultuurisaavutusi 1960. aastal toimunud Ukraina NSV kultuuri päevadel. Seekordsed Ukraina NSV kirjanduse ja kunsti päevad on ulatuslikumad kui kõik eelmised seda laadi üritused meie vabariigis. Külalised tulevad meie ettevõtetesse ja majanditesse, tutvuvad töökollektiivide elu ja vabariigi töötajate saavutustega. Sellised üritused on saanud NSV Liidu rahvaste vääramatu sõpruse ja vendluse ilminguks, need kõnelevad meie partei targa leninliku rahvuspoliitika triumfist.