Kolumn: suuna mudijad ja sisu loojad

Sisu loojatega on asi selge. Sisututele asjadele on vaja mingi sisu luua. Mis õigustaks sisutu asja eksistentsi. Näitena võib tuua kasvõi automaksu. Et auto ei ole mitte suurpere ellujäämisvõimalus metsatalus, vaid süsinikku Euroopa taevasse sülgav koletis. Mistõttu tuleb maksustada auto ja kõik pere­liikmed ka. Natuke ülekohtune.