Nädala kaja: põhjused on erinevad, kuid jaanipäev on endiselt lemmik

Vahepealsetel aastatel jäi ka külasimmanitel käimine ära. Nii mõnus on maal lähedastega lõkke ümber koguneda. Käratsevasse rahvamassi sukeldumine ei näi üldsegi ihaldusväärne. Praegu tundubki, et kõige parem on sõita maale ning niidulillede vahel ja käo kukkumise saatel lõõgastuda. Ei taha mingit süldimuusikat ega kummikuviskamise võistlust. Tahaks iga keharakuga tunnetada looduse ilu ja tõmmata sõõrmetesse nende õite hõngu, mis juba lähipäevil närbuvad. Sellepärast, et suve valgeim aeg on nii üürike, ta lemmik ongi.