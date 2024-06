Eestlased valisid parimaks filmipalaks laulu "Kui on meri hülgehall"

Kultuskomöödias "Siin me oleme" särasid peaosades Ervin Abel ja Lia Laats (pildil), kuid kõrvalrollides esinenud Lauri Nebeli ja Kadri Jäätmaa lauldud "Kui on meri hülgehall" on võitnud rahva südame.

Foto: Pärnu Postimees