Jaanilaupäevaks ennustatakse Virumaale mõnusat ilma

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva mandri põhjaosas on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Saartel ja mandri lõunaosas pilvkate tiheneb ning hakkab vihma sadama. Puhub idakaaretuul 3–9, Liivi lahe ümbruses puhanguti 12 m/s. Sooja on 11–15, Kirde-Eestis kuni 9 kraadi.