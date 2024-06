Testostlemisest selgus, et iga teine alaealine võib Lääne-Viru poest viinapudeliga naasta

Aastatega on testostlemise tulemus hakanud paranema. Kui 2020. aastal veendus alkoholi osta sooviva noore vanuses 48% ja 2022. aastal 44%, siis 2024. aastal veendus noore vanuses 56% jaemüügikohtadest. Ehkki noortelt dokumenti küsivate jaemüügikohtade arvu tõus on rõõmustav, on alkohol noortele jätkuvalt liiga lihtsasti kättesaadav. Soovi korral saab jaekaubandusest alkoholi kätte ligikaudu iga teine noor. Ettevõtja roll ja vastutus on siin oma töötajate koolitamises. Mida parem on selgitustöö töötajatele, seda lihtsam on klienditeenindajal täita alkoholiseadust.