Testostlemisest selgus, et iga teine alaealine võib Lääne-Virus poest viinapudeliga naasta

Aastatega on testostlemise tulemus hakanud paranema. Kui 2020. aastal veendus alkoholi osta sooviva noore vanuses 48 protsenti ja 2022. aastal 44 protsenti, siis 2024. aastal veendus noore vanuses 56 protsenti jaemüügikohtadest. Ehkki noortelt dokumenti küsivate jaemüügikohtade arvu tõus on rõõmustav, on alkohol noortele jätkuvalt liiga lihtsalt kättesaadav. Soovi korral saab jaekaubandusest alkoholi kätte ligikaudu iga teine noor. Ettevõtja roll ja vastutus on siin oma töötajate koolitamises. Mida parem on töötajatele tehtud selgitustöö, seda lihtsam on klienditeenindajal täita alkoholiseadust.

Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem Kristi Rist märkis, et selle aasta testostlemise järel on viidud kahes noorele alkoholi müünud jaemüügikohas läbi kontrolltehing, kus alaealine püüdis politseiametniku juuresolekul alkoholi osta. "Kontrolltehingud sooritati ühes tanklas ja ühes baaris ning mõlemad müügikohad müüsid alaealisele noorele alkoholi ilma dokumenti küsimata. Testostu ja kontrolltehingu erinevus seisneb selles, et testostu võib sooritada vaid täisealine noor, kontrolltehingu puhul võib ostu sooritada politseiametniku järelevalve all ka alaealine," rääkis Rist.

Ta lisas, et jätkuvalt oluline on hoida fookust täiskasvanutel, et alkohol ei jõuaks nende kaudu alaealiste kätesse. "Alkoholi tarvitamine noores eas mõjutab otseselt arenevat aju ning täiskasvanu roll on siinkohal olla vastutustundlikuks eeskujuks, mis toetaks noort alkoholist hoidumisel ega võimaldaks alkoholil noore kätte sattumast," lisas piirkonnavanem.

Ennetustöös on sellesse sügisesse plaanitud maakondlik alkoholiteemat käsitlev arenduspäev, kus eri pooltega silmatakse üheskoos võimalusi, takistusi ning püütakse ühiseid seisukohti kujundada, et alkoholitarvitamise mõju maakonna rahvastiku tervisele ja siseturvalisusele väiksem oleks.