Viimane taastamata vabadussõja ausammas saab võidupühal sümboolse tähise

Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill ütles, et aktsiooni eesmärk on tähistada ja teadvustada kunagise monumendi asukohta lootuses see millalgi taastada. "Heaks näiteks on eelmisel aastal avatud Sakalamaa langenud sõjameeste mälestussammas Viljandis, mis taastati kohaliku omavalitsuse, riigi ja kogukonna ühisel jõul," rääkis Lill.