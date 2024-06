Kaitseliidu ülem: venekeelsed kaitseliitlased on vabadusele lojaalsed

"Alates Venemaa Föderatsiooni täiemahulisest invasioonist Ukrainasse pea kaks ja pool aastat tagasi on siin Narvas kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate read kasvanud. Rääkimata märkimisväärselt kasvanud arvust noortest, kes on liitunud meie noorkotkaste ja kodutütardega," rääkis nüüdseks juba enam kui 30 000 liikmega organisatsiooni juhtiv Tamm. "Jah, nende emakeel pole sageli eesti keel, kuid sellegi poolest on nad jäägitult lojaalsed vabadusele ja teavad, et ainult vabas riigis saab ausalt rääkida sellest, mida jõetagune propaganda üritab eestimaalastele peale suruda ja mis tegelikult Ukrainas toimub."

"Tänases kontekstis on oluline, et võitu panustavad kõik meie inimesed vaatamata oma taustale," kõneles Tamm. "Ma tahan esile tõsta 2023. aastal moodustatud Narva noorkotkaste malevkonda siinsamas linnas, millega on tänaseks liitunud üle saja liikme ja mis on välja kasvanud kohalike poiste poolt algatuse saanud noorkotkaste rühmast Veles. Veles on slaavi mütoloogias jumal, kes kaitseb vapraid, kes püüdlevad teadmiste ja tarkuse poole. Ja ka looduse poole. Narva noorkotkad kannavad au ja uhkusega väärtusi, mis on omased Kaitseliidu noorteorganisatsioonile. Säilitades samas oma identiteedi. Uus põlvkond Narva noori on täis teotahet ja nad teavad, et Narvas ning sellest linnast lääne pool saab olla vaba. Narva malevkond tõestab, et kõik see, mida tehakse Kaitseliidus mujal, toimib ka Narvas – Eesti kõige idapoolsemas linnas, kust algab Euroopa Liit ja NATO."