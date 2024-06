Võidutule Narvast Lääne-Virumaale toonud vabatahtlikud särasid entusiasmist ja kutsusid liituma

Rummo astus Kaitseliitu peaaegu kümme aastat tagasi, kui lahti läks sõda Ukrainas. "Tuli tunne, et tuleb minna ja tegin avalduse. Ma siis kohe ei saanudki, sest paberimajandusega läks pisut aega. 2018 saime rühma Iisraelis toodetud relvade asemele uued ja meil on väga hea meeskond. Vabariigi parim," pahvatas Rummo naerma. "Rühm on ka väga kõva. Meil on põhituumik koos ja käime ikka vähemalt korra kuus päevastel õppustel ka. Seetõttu koguneb aastas ikkagi märkimisväärne kogus harjutatud tunde."

Viimasel ajal on silma jäänud ka Rummo laskehuvi, mille kohta kaitseliitlane ise ütles, et midagi peab elus lõpuks selgeks ka õppima. "Minu jaoks on laskevõistlustel osalemine uus asi. Mulle endale meeldib pika püssiga lasta alates 500-1000 meetrist. Mul on oma relv ja sellega harjutan. Muidugi on M14 ka väga hea relv. Sellega saab 500 meetri peale täitsa kenasti märki lasta," kiitis Rummo, kelle sõnul on kõik mehed Kaitseliitu oodatud. "Mehed, hoidke lipp kõrgel ja tulge Kaitseliitu."