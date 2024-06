Vaata, millist ilma ennustab jaanipäevaks keskkonnaagentuur

Kuid loodevoolus saabuvas õhumassis on veel niiskust ning arenevaist pilvedest sajab kohati hoovihma, suurem on tõenäosus Eesti ida- ja lõunaosas. Põhjakaare tuul on enamasti nõrk, vaid põhjarannikul tugevneb päeval lääne- ja loodetuul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, päeval 20 kuni 25, rannikul kohati 18 kraadi.