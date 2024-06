Teadusfoto piilub embrüosse ja kosmosesse

Vikipeedia teadusfoto võistlustega, mille eesmärk on populariseerida teaduse tegemist ja jäädvustamist, alustati Eestis aastal 2011. Aastal 2015 laiendati võistlus üleeuroopaliseks, aastast 2017 on tegemist ülemaailmse võistlusega. Viimatise võistluse paremik on jagatud näitusteks Rakveres ja Jänedal. Näha saab ka Janek Lassi, ühe Rakvere fotograafi pilte.

«Need elukad on pärit Rakvere veekogudest,» nimetas Ivo Kruusimägi. «Kui läheme ujuma, siis see on see elustik, mis jääb silmale märkamatuks.» Ta mainis, et niisuguste fotode puhul pole tegemist ühe pildiga, vaid mikroskoobi all on tehtud palju fotosid, nihutades teravuse asukohta, ning arvuti tarkvara sätib neist kokku ühtlaselt terava foto.