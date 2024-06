Krimiseriaali "Detektiiv von Fock" aluseks on RMK Sagadi muuseumi juhi Ain Küti ajaloolised romaanid, mille tegevus toimub 19. sajandi esimeses pooles valdavalt Lääne-Virumaa mõisates ja kus peamisteks tegelasteks on siinsed mõisnikud. Seriaali esimese hooaja aluseks on romaanid "Risti soldati mõistatus" ja "Kuldse medaljoni mõistatus" ning kava kohaselt jõuavad need ETV ekraanile järgmise aasta kevadel.