Sagadi mõisahärra Paul von Fock, tema mõisavalitseja Wagner ning Annikvere mõisapreili Maria Juliana von Nottbeck on peategelased läänevirulase Ain Küti krimiromaanides. Kiitvaid hinnanguid saanud ajaloolisi krimiromaane on seni ilmunud neli, viies on trükki minemas ja kuues kirjutamisel, ning kahe esimese – "Risti soldati mõistatus" ja "Kuldse medaljoni mõistatus" –põhjal vändatakse parajasti seriaali.