Virumaa Teatajas alustas suvereporter

Anita lõpetas tänavu Rakvere riigigümnaasiumi kuldmedaliga. Enda kohta räägib Anita järgmist: "Olen kohusetundlik, loominguline ning täpne. Vabal ajal leiab mind järve äärest kalastamast, loodust pildistamast või kettagolfi mängimast. Olen suur raamatusõber ja ootan põnevusega värskeid ajalehti. Plaanin minna edasi õppima ajakirjandust. Virumaa Teatajasse kandideerisin selleks, et aru saada, kas ajakirjanikutöö on see, mis silma särama lööb. Lisaks soovin saada lähemaks oma maakonna inimestega."