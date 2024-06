Kadrina vald saab 1.5 miljonit eurot keskväljaku ehitamiseks

"Suur rõõm on selle üle, et mitme aasta töö on kandnud vilja. Arhitektuurivõistluse ettevalmistamisest oleme jõudnud reaalse võimaluseni ehitada kaasaegne keskväljak välja. See on saanud võimalikuks tänu väga heale meeskonnatööle ja koostööle erinevate partneritega,“ sõnas Kadrina vallavanem Kairit Pihlak.