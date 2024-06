Raske moon

Seega on välismaalt laenu võtta imelihtne – eriti Eestil, kelle krediidireiting on suurepärane ja välisvõlg kordades väiksem kui Kreekal ja Jaapanil. Ainus probleem on, kuidas laen koos intressiga tagasi maksta. Kas selleks tuleb tõsta makse, mis on niigi suured, või hoopis fosforiit Virumaa põuest välja kaevata?