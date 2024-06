Grillimine

Pole eestlast, kes ei armastaks suvel grillida. Kuna grillimisel tekib suures koguses suitsu, on oluline mõelda nii teistele inimestele kui ka tuleohutusele. Koduaias grillides tuleb arvestada tuleohutuse ja naabrite heaoluga: valida võiks sellise koha, kus suits ei leviks otse teiste akendesse või istumisala lähedusse. Puudega köetava grilli ohutu kaugus hoonetest on 5 meetrit ja grillsütt kasutades 2 meetrit. Kortermaja rõdul või terrassil grillides tasub meeles pidada, et korterites on võimalik kasutada vaid elektri- ja gaasigrilli, kui korteriühistu seda lubab. Söel ja puidul töötavaid grillseadmeid ei tohi rõdudel või terrassidel kasutada.