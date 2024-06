Virumaa turismiettevõtjad kohtusid Käsmus

Päeva jooksul arutleti töörühmades erinevatel teemadel. Roman Kusma juhtimisel toimus arutelu, kus keskenduti omavalitsuste ja turismiettevõtjate koostöö parandamisele. Arutelu tulemusena tõi töörühm välja vajaduse ühisturunduse järele, korrapäraste ümarlaudade korraldamiseks ning kultuuriürituste ja linnakeskkonna parandamiseks. Lisaks rõhutati bürokraatia vähendamise olulisust ja käibemaksupoliitika mõju turismisektorile. "Planeeritava majutusteenuse käibemaksu tõusu ärajätmine või äärmisel juhul paariks aastaks edasi lükkamine, on äärmiselt tähtis, kuna praeguses olukorras, kus majandus on jätkuvalt languses, avaldab nii kõrge maksetõus turismisektorile hävituslikku mōju ja vähendab meie konkurentsivõimet. Samuti on toitlustuse ja kultuurisündmuste käibemaksu alandamine oluline samm, et muuta turismiteenused taskukohasemaks, mis omakorda toetaks sektori jätkusuutlikku kasvu ja arengut," sõnas Roman Kusma.