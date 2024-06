Kaptenite küla tähistab suurt juubelit

"Käsmu 500. sünnipäeva tähistamine annab võimaluse kutsuda kodukülla nii need, kel juured Käsmus, kui ka need arvukad loomeinimesed, kellele Käsmu on andnud inspiratsiooni," ütles Käsmu külavanem Eduard Vainu. "Samuti on see aeg meenutada ja austada kogukonna pikaajalist panust Eesti merendusajalukku ning teha kummardus mitte ainult Käsmule kui "mereriigile", aga Eestile kui mereriigile."