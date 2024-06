Toolid jutustavad mööbli värvikast ajaloost

Kas teadsite, et Virumaa Muuseumide kogus on mööbliesemeid, mis kuuluvad Eesti vanimate hulka?" küsis näituse projektijuht Inge Laurik. "See on põhjus, miks mööblimuuseum sündis just Rakveres."

Projektijuht rääkis, et ruum meie ümber muutub pidevalt, sõltudes maitsest, moest ja eluviisist, ent siiski on säilitatud mõningaid mööbliesemeid, eriti toole. "Sel näitusel heidame pilgu valikule ajaloolisele mööblile alates keskajast kuni Lutheri mööblivabriku sünni ja tööstusliku tootmise alguseni. Iga näitusesaali keskmes on tool, mis võimaldab ühe eseme muutumise kaudu tutvuda mööblistiilide ajalooga," selgitas ta.

Mööblimuuseumis eksponeeritakse Virumaa Muuseumide mööblikogu kõige väärtuslikumaid esemeid, kuid näha saab museaale vähemalt 15 erineva muuseumi või kollektsionääri kogudest. Mõnda näitusele jõudvat eset ei ole siinmail üle poole sajandi nähtud.

Eriliste esemete hulka kuulub näituse peakuraatori Viljar Visseli valikul veel enne avasündmust oma tõelise vanuse paljastanud luksuslik serveerimiskapp credenza, mille valmistamisaeg ulatub tagasi 15. sajandi keskpaika. Kapi nimi vihjab usaldusele, kuna algselt pandi kapile toit, mida teener pidi enne serveerimist maitsma, et välistada mürgitamist.



Näha saab Eesti mõisatest pärinevat mööblit. Näiteks perekond von Nolckenitele kuulunud erinevaid toole, mis olid kasutusel Alatskivi mõisas ja laenutatud näitusele Lüneburgis asuva Ostpreußische Landesmuseumi kogust. Eksponeeritud esemete hulgas on toole, millel on istunud Mustpeade vennaskonna liikmed, krahvid ja vürstid kui ka linnakodanikud.

"Näituse paik – krahv Rehbinderi aadlielamu – on ka ise vaatamisväärsus, kuna renoveerimistööde käigus leiti hoonest Rakvere seni vanimad maalingud," nimetas Laurik.



Värvikas hoones asuva mööblimuuseumi näituse kujunduse on loonud sisearhitektid Janno Roos ja Andres Labi Ruumilaborist. Graafilise disaini autoriks on Refleks Design Agency. Tegelusruumi ja lustaka "sigadusi" täis pereraja kuraatoriks on Kristi Paatsi ja illustraatoriks Madli Lavin. Lutheri vabriku varasemast perioodist pärinevad esemed valis Kai Lobjakas.

Näituse avaprogrammi esimeseks sündmuseks on Viljar Visseli kuraatorituur 4. juulil.