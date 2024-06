Millisesse muuseumi võib minna koos koeraga?

"Koerad on normaalne osa meie igapäevaelust ja ehkki pole teaduslikult kinnitatud, kas muuseumis käimine mõjub koertele sama positiivselt kui inimestele, siis on see suurepärane võimalus sel suvel oma neljajalgse sõbraga kvaliteetselt aega veeta," ütles muuseumikaardi juht Kert Kask.



Lääne-Virumaal võib koos koeraga külastada Porkuni paemuuseumi ja Sagritsa muuseumi Karepal. Muuseumikaardiga liitunud koerasõbralike muuseumidega üle Eesti saab tutvuda muuseumikaardi kodulehel.

"Muuseumis tuleb koeral kohaneda uute lõhnade, inimeste ja kogemustega, millega ta harjunud pole. Varu enne muuseumikülastust piisavalt aega, et koer saaks uue keskkonnaga harjuda ning tee külastuse ajal vajadusel pause. Lemmikul võiks olla kõht pigem tühi, et teda vajadusel ka maiustega meelitada," soovitas koertekoolitaja Urve Lageda.

Enne muuseumisse minekut on kindlasti vaja end kurssi viia muuseumi eeskirjadega. Mõnesse muuseumisse on lubatud vaid väikesed sülekoerad või koerad, keda omanik hoiab rihma otsas või kotis. Mõni muuseum lubab koeri vaid teatud näitustele ja hoonetesse. Nagu teisedki muuseumikülastajad, peaksid ka koerad olema hästikäituvad ning muuseumisse on koerad lubatud omaniku enda vastutusel.

Eelmise aasta aprillis alustanud Eesti muuseumide digitaalsel aastapiletil ehk muuseumikaardil on juba üle 15 000 omaniku, kes on teinud viimase aastaga rohkem kui 120 000 muuseumikülastust. Vanim muuseumikaardi omanik on 93-aastane, noorim kahene. Kokku on muuseumikaardiga liitunud enam kui 120 muuseumi üle Eesti.