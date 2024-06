Vald müüb autot oksjonikeskkonnas osta.ee. Müügikuulutuse lisas on kirjas, et auto ei ole töökorras, autol on elektroonika- ja mootoririke, aku ei pea voolu. Kerel on roostet kapotil ja tagumisel luugil, esineb mõlke juhipoolsel uksel ja kapotil.