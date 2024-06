Kiirabi peab Linnuse külas kutsemeisterlikkuse võistlusi

Kuigi kiirabi kutsemeisterlikkuse võistlustel ei puudu meelelahutuslik ning kiirabi tegevust populariseeriv osa, on võistluste eesmärk eelkõige omavahel võisteldes õppida teistelt ja kiirabi taset parandada. Missugused selleaastased lavastatud päästesituatsioonid täpselt on, jääb võistlusteni saladuseks, aga varem on olnud ülesanded, kus peab vastu võtma raskeid sünnitusi või elustama, saama hakkama trauma või suurõnnetustega, aga on tulnud ka ette, et kiirabi on pidanud hoopis sõiduki ratast vahetama.