Mine metsa valge ämbriga

Igal aastal saab politsei metsasaaduste noppimise kõrgajal sadu teateid sellest, et inimesed on seeni ja marju korjates kaotanud sihi ning maastikul ära eksinud. Ülemöödunud aastal oli selliseid teateid 182, eelmisel aastal juba 225.

Teadete arvu kasv annab politsei hinnangul selgelt tunnistust, et inimesteni on jõudnud arusaam, et eksimine pole häbiasi ja abi on lähedal. "Peamine, et meile sellest teada antaks ning inimesed teeks endast kõik oleneva, et neid ka võimalik üles leida oleks," paneb politsei usinatele korilastele südamele.