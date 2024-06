Telesari "Detektiiv von Fock" sai Eurimages’i toetuse

Toetatud projektide seas on ka Eesti tootmisfirma Zolba Productions sari "Detektiiv von Fock", mille kaastootjateks on Lätist Nafta Latvia ja Berghein Production ning Itaaliast tootja Movie.mento. Eesti projekti stsenaristid on Leana Jalukse ja Lilian von Keudell, režissöör Arun Tamm, operaator Mart Ratassepp ning produtsendid Jevgeni Supin, Helen Lõhmus, Gunda Bergmane ja Markus Frings. Projekt valmib kaastootmises Eesti Telefilmiga (ERR) ja telesarja arendust on toetanud ka Eesti Filmi Instituut.