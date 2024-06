Virulaste kultuurihuvi on madalseisus

Uuringu käigus küsiti inimestelt lisaks nende kultuurielus osalemise sagedusele nende harrastuste kohta. Selgus, et kultuuriga seotud harrastustega tegeleb 72 protsenti eestimaalastest. Kõige hinnatumaks tegevuseks sealjuures on spordi- ja liikumisharrastus, millega tegeleb ligi 486 000 inimest (43%). Üsna populaarne on käsitöö 213 000 (18,9%). Samuti muusika, millele pühendab oma aega 97 000 inimest ehk 8,6 protsenti elanikest.

Kõige aktiivsemad kultuuritarbijad elavad Tartu maakonnas. Andmed näitavad, et linnapiirkondades on erinevatel kultuurisündmustel osalejaid üle 776 000, mida on üle kahe korra rohkem kui maaasulates (352 000). "Siiski on osalusprotsent linnas maapiirkondadega võrreldes veidi madalam – vastavalt 78,2 ja 80,6 protsenti. See tähendab, et võrdluses linn-maa suuri erinevusi ei esine," täpsustas analüütik.