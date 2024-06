Haljala vald kehtestas Võsul tasulise parkimise 10. juunist. See on tinginud olukorra, kus parkimise eest peavad iga päev tasuma needki, kes pisikese Võsu ellu panustada tahavad – ettevõtjad ja nende töötajad.

Parkimise eest tuleb Võsul kukrut kergendada kaks ja pool eurot tunnis, ööpäevane parkimine läheb maksma 15 eurot. Võsu pritsukuuris butiiki pidav ettevõtja Külli Kruusamägi ütles, et mõistab tasulise parkimise vajadust Võsul, aga on nördinud, et vald ei arutanud plaani enne selle elluviimist kohalike ettevõtjatega. Üheskoos paljude teiste ettevõtjatega allkirjastas Kruusamägi vallale mõeldud ühispöördumise, kus palutakse parkimiskorraldus üle vaadata nii, et see ei peletaks suvitajaid Võsult ega lööks ettevõtjate rahakotti pirakat auku.