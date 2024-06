Rakveres tegi alajaam paugu, Kiviõlis kadus elekter kahel tuhandel kliendil

Rakveres asuvas alajaamas oli ilmselt kuuma ilma tõttu tekkinud lühis, mille tagajärjel toimus plahvatus. Päästjad tegelevad praegu sündmuskoha kontrolliga. Kohale on kutsutud ka elektrikud.

Elektrilevi katkestuste kaardi kohaselt on piirkonnas kella 15.57 seisuga vooluta 337 klienti.

Kella poole viie paiku õhtupoolikul kadus elekter üle kahe tuhandel Kiviõli elanikul. Elektrilevi kommunikatsiooni- ja turundusjuhi Kristi Reilandi sõnul on seal tegu maakaabli rikkega ning ühenduse taastamine võtab aega umbes kaks tundi. Kella 16.50-ks oli vooluta veel 1256 klienti.

Tegu on viimastel päevadel juba neljanda alajaama rikkega Lääne-Virumaal, eile õhtul olid sarnased juhtumid Tapa linnas ja Kiku külas.

Kristi Reiland ütles, et viimaste päevade kuumad ilmad on toonud kaasa mitmel pool üle Eesti suuremaid ja väiksemaid rikkeid. "Lääne-Virumaa juhtumite korral kuumenesid alajaamades üle kaablite ühenduskohad ja eelmise generatsiooni ühendused lähevad rikki pauguga ning sellega kaasneb ka tossupilv. Kuid üldjuhul tulekahju selliste riketega ei kaasne, kui just mõni säde ei satu ülikuivale pinnasele," rääkis ta.