Kolumn: logeleda! Logeleda! Logeleda!

Parafraseerin sellise pealkirjaga ühe kommunismiklassiku sõnu õppimise kohta. Võibolla kõlab imelikult, et õppimise asemel kutsun üles vastupidist tegema, aga kohe selgitan lähemalt. Käes on suvepuhkuste aeg ja järgnevad mõtted on enam kui aktuaalsed.