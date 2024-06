Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Suvise kaubanduse organiseerimine nõuab kaubandustöötajatelt suurt hoolt ja vaeva. On tarvis muretseda küllaldaselt hooajakaupu ja ka tänavakaubandust korraldada. Et kõigega hästi ja õigeks ajaks valmis jõuda, võttis Tapa Tarbijate Kooperatiivi juhatus vastu üksikasjaliku otsuse. Pakilist lahendamist vajavaid probleeme on palju, üks valusamaid on kaadri komplekteerimine. Seoses müügipunktide-kioskite avamisega tuleb tööle võtta suur hulk inimesi. Kust võtta töökäsi? Eelkõige oma kooperatiivi kauplussööklakoolist, samuti pensionäride ja vanemate klasside õpilaste hulgast. Hooajakaupu on kooperatiiv varunud mullusest märksa rohkem. Läinud aastal ei jätkunud kevadel ja suvel kõigile alati õlut ja limonaadi. Vabariigi tööstus ei jõua nähtavasti ka tänavu elanike nõudmist siin täielikult katta. Seetõttu on tarvis veelgi paremini korraldada kalja, mahlade ja mineraalvee müüki. Mahlu on varutud 16 427 liitrit, mis on tunduvalt rohkem kui eelmisel aastal (14 nimetust). Suurenenud on õlle, limonaadi ja mineraalvee fondid. On olnud häireid ka jäätisega, sest hankijad ei too seda alati kohale. Kooperatiivil pole aga külmutusautot, millega võiks jäätist vedada. Koguseliselt peaksid tänavu olema paremad väljavaated. Tellitud on vajalikul hulgal papptopsikuid, kartongtaldrikuid, polüetüleenkotte, külmutusseadmete tarvis freooni. Tapa linnas avatakse suvel 52 statsionaarset kioskit-müügipunkti karastavate jookide kaubastamiseks ja suvekohvik.