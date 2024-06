30 aastat baltoskandaale Rakveres ehk Püüd sõnastada teatrifestivali hingeelu

Tänavune festival on juubelihõnguline, sest esimesest Rakveres toimunud Baltoscandalist möödub 30 aastat. Baltimaade üks vanemaid teatrifestivale toob koju kätte nii tuttavaid etenduskunstnikke varasematelt festivalidelt kui ka uusi tegijaid, pakub võimaluse arutleda ja mõtestada ilmas toimuvat või inimeseks olemisega kaasnevat ja juhib tähelepanu murekohtadele – mõnikord nii teravalt, et mööda vaadata pole edaspidi enam võimalik.

Baltoscandal. Virumaa Teataja arhiivis Baltoscandali kohta lugedes jäävad mind kummitama sellised sõnad nagu absurd ja avangard, kirjeldused, kuidas festival annab uut hoogu ja lisab laisale linnasuvele vürtsi, et väikekodanlikkust uppi lükkav festival kõnetab teatrisõpradele lisaks lihtsalt möödujaid ja «peale sattujaid», et omal kombel on Baltoscandal alati suutnud rääkida ühiskonnas toimuvast selliselt, et külmaks ei jää keegi. Fotod möödunud festivalidest kõnelevad muutustest maailmas ja murekohtadest, aga ka rõõmust, kokkuhoidvast seltskonnast, koosloomisest, inspiratsioonist, huumorist ...