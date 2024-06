Põldudele ilmuvad põllumaalid Eesti kunstiklassikast

Kampaania "Kultuuripõld" raames püstitati seitsmele Eesti eri paigus paiknevale põllule suur molbert, millele on kinnitatud ühe seal kandis tegutsenud kunstniku põldudest inspireeritud maali reproduktsioon, kus võib aimata sarnast vaadet sellega, mida nägid sajandi eest Ants Laikmaa ja Konrad Mägi.

Juuli algusest on üleval informatiivne koduleht www.kultuuripold.ee, millelt leiab Eesti kaardi koos kõikide maalide asukoha ja tutvustava infoga. "Kutsume inimesi üles maale märkama/otsima ning kuna kaasavad tegevused on tihtipeale kõige mõjusamad, siis ka nendest pilti tegema ja Instagrami üles laadima teemaviitega #kultuuripõld," on kirjas kultuuripõllu kodulehel.