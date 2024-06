Lapual plahvatab klaver ja kõnelevad maalid

Rakvere Galerii üks eestvedajaid Raid Raivo Riim meenutas, et eelmisel suvel nägi Lapua Kunstnike Ühenduse juht Christine Jalio Teet Suure 50. sünnipäeva näitusel "plahvatavat" klaverit ja sellest läks käima terve aasta kestnud suurprojekt, mis lõppes ühisnäitusega "Broken Beauty. Ujostelemattomasti särkynyt. Häbenematult katki".

Klaver on näituseruumi paigutatud nõnda, et see oleks esimene teos, millega kunstisõber sisenedes silmitsi seisab