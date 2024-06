Halliku esindusmeeskond toetub uuel hooajal kogemustele

Põhimeeskond peab uuel aastal oma kodumängud Tallinnas. Tiimi on toodud mitu meistriliiga kogemusega mängumeest.

Sel ajal kui enamik inimesi naudib rannapuhkust, on täies hoos ettevalmistused sügisel algavaks korvpallihooajaks. Reinar Halliku Korvpallikool (RHKK) on mängijateturul olnud eriti aktiivne, sest esindusmeeskonnaga on liitunud juba neli mängijat. U19 meeskonna meistriks tüürinud Andres Sõber asub aga meistriliigas juhendama Keila Korvpallikooli võistkonda.