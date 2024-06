President andis maamaksuseaduse muutmisele rohelise tule

Seaduse jõustumise sätted on jaotatud erinevatele tähtaegadele. Kohalikud omavalitsuse volikogu otsustamiseks vajalikud sätted jõustuvad 1. juulil 2024 ja 1. märtsil 2025 selliselt, et oleks aega otsuste tegemiseks. Maamaksu arvutusmetoodika sätted jõustuvad 2025. aasta algusest. Üldine seaduse jõustumise aeg on 1. jaanuar 2026.