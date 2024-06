Galerii Kiiremad ujusid Käsmust Võsule alla viiekümne minuti

Kuigi kaptenitekülas oli mõnusalt suvine, ütles Open Water Estonia – Käsmu 2024 peakorraldaja Marko Torm enne starti, et merel on laineid oodata. "Lugesime võistlejatele sõnad peale, et nad pigem paremale poole hoiaks kuna laine võib neid Käsmu lahe idaküljele kanda," sõnas Torm. "Aga oleme ka palju hullema ilmaga selle võistluse ära korraldanud. On neidki kordi olnud, kus tuul kangutas meie telgid ja reklaamibännerid maa seest lahti ja lennutas minema."