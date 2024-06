Maasikamöll lõpeb peagi, kartulid tulevad peale

Safala Aliyeva on staažikas turumüüja. Tema sõnul on maasikaostjate hulk väiksem, kui on olnud varasematel aastate, selle põhjuseks võib olla soolasevõitu hind. Maikuus sai Põlvamaa maasikas rängalt kannatada, kui öösel langes temperatuur kuue miinuskraadini, edasi ründas marju aga otseteed kuumalaine. Sealt tuleneb ka krõbe müügihind. "Hetkel on meil müügihittideks muidugi Eesti maasikad ja herned, lisaks välismaa murelid ja arbuusid," mainis Safala Aliyeva. Juunikuu viimase nädala lõpus saabusid Ida-Virumaalt esimesed kukeseened.