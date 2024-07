Arvamus Kadrina Keskkool on aegade suurimas jamas. Kas Tegu Seob silmad kinni?

Ent enamik valijaid otsustas anda kolm aastat tagasi absoluutse mandaadi Kadrina valla juhtimiseks Tegu Seob nime kandvale valimisliidule. Nii oli ja sellega tuleb meil kõigil leppida.



Kahe viimase aastaga oleme jõudnud olukorda, kus meie koolist on lahkunud hulk pädevaid õpetajaid ning kauaaegne tunnustatud koolijuht Arvo Pani. Pikalt kestnud ebamäärasus koolis on päädinud pretsedenditu õpetajate pöördumisega koolipidaja poole. Selle peamine sõnum on, et tänase koolijuhi Krõõt Nõmmela-Mehidega edasist koostööd võimalikuks ei peeta. Õpetajate hinnang koolijuhi pädevustele selles ametis on – "puudulik"! Ja õpetajaid, kes hindavad ka meie laste oskusi ja võimeid, tuleb selles asjas tõsiselt võtta.



Kuidas me sellisesse olukorda oma kooliga oleme jõudnud? Vastus on tegelikult ju kõigile teada, kuigi vallavalitsus püüab ikka veel teha näo, et kõik on üsna tavapärane ja "muutused tekitavadki rahulolematust". On ühemõtteliselt selge, et kui väljastpoolt ametisse kutsutud vallavanem võtab tööle väljastpoolt ka uue koolijuhi, pealegi oma tuttava, hea see välja ei näe. Eriti kui selle "erioperatsiooni" korraldamiseks sunnitakse lahkuma pikaaegne ja autoriteetne koolijuht. Nii nagu särgi esimene nööp – kui see õigesse nööpauku ei satu, lähevad ka edasi kõik järgmised valesti.



Nii ongi juhtunud: kõik, mis on saanud uue direktoriga koolis valesti minna, on ka valesti läinud.