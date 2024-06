Väike-Maarja gümnaasiumi vilistlane saavutas eksamil perfektse tulemuse

Väike-Maarja gümnaasiumi vilistlane Johanna-Jeta Rauhala (18) sai sada punkti laias matemaatikas. «See aine on mul alati hästi välja tulnud ja meeldib ka,» lausus Johanna, kes on kandideerinud TalTechi ärindust ja Tartu ülikooli majandusteadust õppima.

Kas pere ka eksamite eel mingeid soovitusi andis? «Mitte eriti – sisendasin ise endale, et olen ju õppinud ja saan hakkama. Ma ei kartnud, et saan vähe punkte. Aga kui eksamile hakkasin minema, siis küll kodust öeldi, et võitjate päralt on maailm.»