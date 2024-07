Repliik: Laiutame mujal

Metsaonnile lähemale jõudes mõistsime, et üks perekond on niisamuti tulnud siia ööd veetma. Suure pettumuse ja kurvastusega läksime veele lähemale, et ainult sõrmeotsaga seda puudutada. Olukord ei olnud kiita, sest pidime asuma uue koha otsingutele. Kõige rohkem ajas siiski närvi mustaks pesakonna laiutamine. "Teen ruumi juurdetulijaile – metsas on kõik võrdsed," on kirjas RMK kodulehel. Kahjuks ruumi meile ei tehtud, seevastu saime meenutada jaaniõhtut, kui pidime üle teiste inimeste madratsite hüppama. Siinkohal tuletan meelde, et austagem teisi suvitajaid avalikes paikades.