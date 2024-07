Kanal 2 on vabalevis: Pariisi suve-OM on nähtav kõigile üle Eesti

Duo Media Networksi juhatuse esimees Jüri Pihel rõhutab, et olümpiamängud on sündmus, mis ühendab inimesi üle kogu maailma. Kanalite liikumisega vabalevisse on spordiajaloo suursündmus nähtav kõikjal Eestis ja tasuta. "Meil on suur rõõm tuua see erakordne vaatemäng kõigi Eesti inimesteni. Vabalevisse naasmine tähendab, et igaühel on võimalus saada osa spordimaailma suurimatest saavutustest ja hetkedest nii linnas, suvilas kui ka maakodus," lisab Pihel.