Armastuse lugu Puidutöö tõi armastuse ja abielu

10 aastat tagasi asusid Rakvere ametikooli õppima Deili ja Martin. Nende ühtemoodi valikust sündis armastus. Äsja abiellunud paar tutvus tislerierialal omandades. Deili ei teadnud, kelleks ta soovib saada, kuid oli kindel, et mitte kokaks. Soov õppida tisleriks sündis päeval, mil ta perega maal katusealust ehitas. See pakkus talle huvi ning kunstilised eeldused olid Deilil juba võtta. Martin jõudis tisleriõpinguteni ema soovitusel. Tema astumine Rakvere ametikooli oli üks paras otsuste ja valikute keerdkäik. Algul üritas Martin Paidesse õppima minna, kuid see ebaõnnestus. Seejärel proovis ta Tallinnas asuda õppima ehitust, kuid ehitus ei olnud temale. Lõpuks soovis Martin minna õppima Lääne-Virumaale, mistõttu jätkus tema haridustee Rakvere ametikoolis, kus ta katsetas tislerieriala.