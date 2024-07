Kella 5 paiku hommikul oma kodu rõdult Toomsoo poolt filmitud kaadrites on näha kuidas mändide all kõrges rohus luusib imelise kasukaga ilves, kes ilmselt on kohale saabunud lõhna peale. Seejärel loom peatub ja suunab oma pilgu pingsalt mere poole, kus parasjagu toimetab metskits.