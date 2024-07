Virumaa Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava

Laila Talunik kaebas Pressinõukogule, et tema kui arhitektuuriekspertiisi tellija ei saanud Oleg Grossi intervjuus sõna. Kaebaja märkis, et kuigi tema nime ei mainita, teavad kõik, kes oli tellija. Kaebaja leiab, et teda on selles intervjuus laimatud ja et artikli "Laila Talunik ei selgitanud, miks ta ärikeskuse detailplaneeringu väidetavatele vigadele varem tähelepanu ei juhtinud" pealkiri on eksitav, sest ta vastas küsimustele. Kaebaja ei ole rahul, et 22. veebruari artiklis saab ta küll vastused anda, kuid mitte vastulauset esitada. Kaebaja leiab, et lugu tema vastustega jätab mulje, nagu ei oleks ta aldis kommentaaridele ega oskaks sisu põhjendada. 13. mai artikli puhul ei ole kaebaja rahul, et temalt kui konflikti poolelt ei ole kommentaari võetud.