Septembris toimuval festivalil Station Narva esinevad Briti legendid Spiritualized ja Daddy G, Ukraina eurolaulikud Go_A ning Puuluup ja NOËP.

Briti orkestraalse roki kultusbänd Spiritualized täidab ajaloolise Põhjaõue kadunud Ameerika gospelite ja spirituaalide kajade, hüpnootilise gruuvi ja minisümfooniatega. 1990. aastal trip rock‘i bändi Spacemen 3 pooldumisel laulja ja kitarristi Jason Pierce‘i ehk J Spacemani loodud Spiritualized lepitab äärmusi: sügavaid sisekaemusi ja valget müra, raskemeelsust ja eufooniat, minimalismi ja maksimalismi. Mõjuvaimalt on see talletatud albumil "Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space" (1997) ehk "tabletil vaid auditiivseks tarbimiseks", ent läbi tule ja vee, elu ja surma lennutab ka Spiritualizedi viimane, pandeemia ajal loodud stuudioalbum "Everything Was Beautiful" (2022).