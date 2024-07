Esimene Eestis TalTech alustab Virumaal tööandjate eestvõttel ainulaadse ringmajanduse erialaga

TalTechi Virumaa kolledži uus õppekava on esimene ülikooli tasemel programm Eestis, mis valmistab ette tuleviku spetsialiste selles vallas.

Programmijuht Helena Rozeiku sõnul saavad tudengid nii põhjalikud teadmised majanduse alustest ja jätkusuutlikkuse põhimõtetele toetuvatest ärimudelitest kui ka rohetehnoloogiast ja nende rakendamisest tootmises: „Oleme kava koostamisel teinud tihedat koostööd ettevõtjatega ja võtnud arvesse meie tudengite tulevaste tööandjate vajadusi, mille igakülgset tundmist ettevõtted oma töötajatelt ootavad. See annab tudengile kohe konkurentsieelise, kuna ta saab tõeliselt vajalikud oskused ning võimaluse läbida praktika ja potentsiaalselt tulevikus töötada juhtivates Eesti ettevõtetes,“ ütles Rozeik. Ta lisas, et pärast bakalaureuseõppe programmi lõpetamist saavad tudengitest spetsialistid, kellel on suurepärased väljavaated nii õpingute jätkamiseks kui ka töö leidmiseks Ida-Virumaal, Eestis ja välismaal.