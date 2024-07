Kaheksal päeval sõidavad Tamsalu ja Tartu vahel rongide asemel bussid

"Remonttööd Tapa ja Tartu vahelisel raudteelõigul on vajalikud, et saaksime uute Škoda rongide saabudes pakkuda liinil tulevikus sagedamat sõiduplaani ja kiiremat kohalejõudmist," ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe.

Ulatuslike remonttööde tõttu Tapa ja Tartu vahelisel raudteel on kaheksal juulikuu päeval teisipäevast neljapäevani (2.–4. juuli, 16.–18. juuli, 30. juuli – 1. august) reisirongid asendatud bussiga.

Lõigul sõidavad kahe erineva marsruudiga bussid: üks teeb peatuse kõikides vahepeatustes, teine aga sõidab otse Tartusse/Tamsalusse, vastav info on kuvatud bussi esiosas. Bussid peatuvad ka Tartu kesklinnas.

Bussipeatused on vastavalt "Tamsalu" (Raudtee tänaval), "Kiltsi" (Raudtee tänaval) ja "Rakke" (jaamahoone ees). Asendusbusside peatused on tähistatud Elroni värvides siltidega ning nende asukohad koos sõiduplaanimuudatuste infoga on leitavad Elroni veebilehelt.