Rakveres algab juubelit tähistav Baltoscandal

Rokifestivali atmosfääriga suvefestival pakub lühikese aja jooksul intensiivse läbilõike erilaadse teatrikeelega lavastustest. Viie päeva jooksul etendub 13 lavastust 10 riigist, lisaks on kavas kinoprogramm ja raamatuesitlus.

Tänavu leiab kavast kolm lavastust, mida sobib vaatama tulla ka koos perega.Need on festivalide lemmik Miet Warlop ja tema mänguline ning multifilmilik lavastus "After All Springville", itaallase Andrea Salustri vaatemänguline "Materia" ja Lawrence Malstifi installatsioon "Shrink”, mis asetab vabatahtlikud osalejad vaakumpakendatult maa ja taeva vahele rippuma.

Rakverre on oodata ka varasemast Eesti publikule tuttavaid tegijaid. Maailmakuulsa prantsuse lavastaja Philippe Quesne‘i "Farm Fatale" toob vaatajate ette kamba hernehirmutisi, kes näitavad, milline oleks maailm ilma inimesteta. Ivo Dimchev annab omalaadse kontserdi "The Selfie Concert", kus telefoni välja lülitama ei pea. Soomlaste WAUHAUSi "The Companion" kutsub privaatsele kohtumisele robotkoeraga ühe vaataja korraga.

Lähiriikidest on festivalile kutsutud Norra teatrirühmituse Susie Wang "Burnt Toast", milles jäme Texase aktsent kohtub absurdihuumori ja verdtarretav narratiiviga, tulemuseks tarantinolik "splatter-teater". Laura Kutkaitė "The Silence of the Sirens" räägib leedu teatri näidete põhjal naistevastasest vägivallast ja võimu kuritarvitamisest kultuurivaldkonnas.