Politseimuuseumis tuleb kriminaalselt põnev päev

"Krimipäeval on suurepärane võimalus uurida Anveltilt, mida kujutas endast 90. aastate maffia, mis vahendeid kasutati mõrvarite tabamiseks, on mõni sündmuspaigal avanenud vaatepilt tal seest õõnsaks võtnud ja millal uus krimipõnevik ilmub," ütles Eesti politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa. Ta lisas, et kohal on eksperdid, kes näitavad, kuidas sündmuspaigalt jälgi võtta, politseikoerad ning kaks Ida prefektuuri kriminalistikabussi.